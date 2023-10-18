Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений

Текущий конфликт между Израилем и Палестиной имеет значительные последствия для ближневосточного региона, и эта геополитическая напряженность также оказывает влияние на финансовые рынки.

Нынешний конфликт между Израилем и ХАМАС может иметь значительные последствия для всего ближневосточного региона, эта геополитическая напряженность также оказывает влияние на финансовые рынки.

Как передает Report, экономисты полагают, что дальнейшая эскалация конфликта между сторонами может привести к быстрому темпу росту инфляции во всем мире.

По мнению президента и основателя консалтинговой компании Eurasia Group политолога Яна Бреммера, вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может затянуться на месяцы, если не на годы.

В свою очередь, президент Всемирного банка Аджай Банга отмечает, что на данном этапе воздействие боевых действий в регионе на мировую экономику не так ощутимо, как последствия войны в Украине, так как роль России на экономическом и продовольственном рынках на момент начала боевых действий была гораздо выше, чем у Израиля.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров рассказал как эскалация конфликта может повлиять на двусторонние отношения между Саудовской Аравией и Израилем: "В 2020 году Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений. Была вероятность того, что в дальнейшем Саудовская Аравия также нормализует отношения, теперь эта вероятность стала гораздо ниже".

По словам Бочарова, в связи с последней эскалацией в целом возросла политическая турбулентность на всем Ближнем Востоке, кроме того наблюдаются определенные изменения в отношениях между региональными игроками.

Хотя более чем за 75 лет международное сообщество и организации, включая ООН не смогли решить данную проблему, сейчас поддержка со стороны международных организаций крайне важна для оказания помощи нуждающимся с обеих сторон.

"Международные организации могли бы содействовать проведению гуманитарных операций в секторе Газа, но пока для этого не созданы нормальные условия. Интенсивность ударов по Газе довольно высокая, поэтому возможности для проведения гуманитарных операций остаются довольно ограниченными", - считает И.Бочаров.

По мнению вице-президента базирующегося в Братиславе Глобального аналитического центра GLOBSEC Роланда Фрейденштейна, складывается ситуация, когда может быть легко спровоцирована большая региональная война: "Я думаю, что некоторое сотрудничество между Западом (США и ЕС) и умеренными арабскими государствами (например, Египтом) было бы полезным".