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    ​Ближайший советник Ким Чен Ына погиб в автокатастрофе

    73-летний партийный функционер отвечал за связи с Южной Кореей

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Один из высших руководителей КНДР, член политбюро ЦК и секретарь Трудовой партии Кореи Ким Ян Гон погиб в автокатастрофе, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    73-летний партийный функционер отвечал за связи с Южной Кореей.

    В частности, он участвовал в урегулировании отношений двух стран в августе, обострившихся после артиллерийской перестрелки на границе.

    Государственное информационное агентство называет его "близким товарищем Ким Чен Ына и твердым революционером".

    Государственную похоронную комиссию, как ожидается, возглавит сам северокорейский лидер.

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