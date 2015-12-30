​Ближайший советник Ким Чен Ына погиб в автокатастрофе

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Один из высших руководителей КНДР, член политбюро ЦК и секретарь Трудовой партии Кореи Ким Ян Гон погиб в автокатастрофе, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

73-летний партийный функционер отвечал за связи с Южной Кореей.

В частности, он участвовал в урегулировании отношений двух стран в августе, обострившихся после артиллерийской перестрелки на границе.

Государственное информационное агентство называет его "близким товарищем Ким Чен Ына и твердым революционером".

Государственную похоронную комиссию, как ожидается, возглавит сам северокорейский лидер.