Близ Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в 704 км к юго-юго-востоку от острова Титидзима (Бонинские острова, Япония) в акватории Тихого океана, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

Как передает Report, об этом сообщает İnterfax.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 19:43 мск в четверг землетрясения имел координаты 22.07 градуса северной широты и 145.45 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".