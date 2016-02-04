Близ Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане в 995 км северо-восточнее Окленда (Новая Зеландия), сообщает Геофизическая служба Сибирского отделения РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:07 мск в четверг землетрясения имел координаты -30.72 градуса южной широты и -177.44 градуса западной долготы, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".