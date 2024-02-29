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Близ дипмиссии США в Тель-Авиве обнаружили подозрительный предмет

Близ дипмиссии США в Тель-Авиве обнаружили подозрительный предмет Прикрепленный к автомобилю подозрительный предмет был обнаружен на улице Яркон в Тель-Авиве неподалеку от американской дипмиссии.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 12:16
Близ дипмиссии США в Тель-Авиве обнаружили подозрительный предмет

Прикрепленный к автомобилю подозрительный предмет был обнаружен на улице Яркон в Тель-Авиве неподалеку от американской дипмиссии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным издания, инцидент может носить криминальный характер, при этом службы безопасности не считают, что существует связь между предметом и местом его обнаружения.

На улице Яркон в Тель-Авиве располагалось посольство США в Израиле до его переноса в Иерусалим в 2018 году. В настоящее время в здании находится консульское отделение американского диппредставительства.

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Версия на английском языке Suspicious object found attached to vehicle near US Embassy in Tel Aviv

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