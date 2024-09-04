Блинкена вызвали в Конгресс для дачи показаний об эвакуации из Афганистана

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майк Маккол направил госсекретарю Энтони Блинкену повестку, предписывающую ему явиться в конгресс для отчета об эвакуации американских граждан из Афганистана в августе 2021 год

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майк Маккол направил госсекретарю Энтони Блинкену повестку, предписывающую ему явиться в конгресс для отчета об эвакуации американских граждан из Афганистана в августе 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается на сайте комитета.

Повестка выписана в связи с тем, что в мае Блинкен отказался явиться в комитет для дачи показаний по поводу "смертоносной эвакуации" из Афганистана администрацией президента Джа Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

"Комитет проводит это слушание, поскольку Госдепартамент играл центральную роль в выводе войск из Афганистана и выполнял функции высшего руководства во время августовской операции по эвакуации гражданского населения. Как государственному секретарю <...> вам было поручено руководить этими усилиями и обеспечивать безопасную эвакуацию американцев и афганских союзников. В своих показаниях перед комитетом нынешние и бывшие должностные лица Госдепартамента подтвердили, что вы принимали окончательное решение <...> о выводе войск и эвакуации", - отметил законодатель.

По его словам, показания Блинкена могут помочь разработать законодательство, которое в перспективе позволит избежать "катастрофических ошибок, связанных с эвакуацией".

За время проводившейся с середины августа 2021 года спецоперации военных в аэропорту Кабула удалось эвакуировать более 120 тыс. гражданских лиц. Большинство из них - афганцы. Талибы, захватившие власть в стране, со своей стороны, обещали, что и после 31 августа люди, желающие уехать за границу, будут иметь такую возможность.

В то же время, операция в аэропорту Кабула стала мишенью террористов из группировки ИГИЛ. В результате погибли около 200 человек близ аэропорта, в том числе - 13 военных США.