О нас

Блинкена вызвали в Конгресс для дачи показаний об эвакуации из Афганистана

Блинкена вызвали в Конгресс для дачи показаний об эвакуации из Афганистана Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майк Маккол направил госсекретарю Энтони Блинкену повестку, предписывающую ему явиться в конгресс для отчета об эвакуации американских граждан из Афганистана в августе 2021 год
Другие страны
4 сентября 2024 г. 08:56
Блинкена вызвали в Конгресс для дачи показаний об эвакуации из Афганистана

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майк Маккол направил госсекретарю Энтони Блинкену повестку, предписывающую ему явиться в конгресс для отчета об эвакуации американских граждан из Афганистана в августе 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается на сайте комитета.

Повестка выписана в связи с тем, что в мае Блинкен отказался явиться в комитет для дачи показаний по поводу "смертоносной эвакуации" из Афганистана администрацией президента Джа Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

"Комитет проводит это слушание, поскольку Госдепартамент играл центральную роль в выводе войск из Афганистана и выполнял функции высшего руководства во время августовской операции по эвакуации гражданского населения. Как государственному секретарю <...> вам было поручено руководить этими усилиями и обеспечивать безопасную эвакуацию американцев и афганских союзников. В своих показаниях перед комитетом нынешние и бывшие должностные лица Госдепартамента подтвердили, что вы принимали окончательное решение <...> о выводе войск и эвакуации", - отметил законодатель.

По его словам, показания Блинкена могут помочь разработать законодательство, которое в перспективе позволит избежать "катастрофических ошибок, связанных с эвакуацией".

За время проводившейся с середины августа 2021 года спецоперации военных в аэропорту Кабула удалось эвакуировать более 120 тыс. гражданских лиц. Большинство из них - афганцы. Талибы, захватившие власть в стране, со своей стороны, обещали, что и после 31 августа люди, желающие уехать за границу, будут иметь такую возможность.

В то же время, операция в аэропорту Кабула стала мишенью террористов из группировки ИГИЛ. В результате погибли около 200 человек близ аэропорта, в том числе - 13 военных США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

США не позволят Украине наносить удары вглубь России американским оружием
США не позволят Украине наносить удары вглубь России американским оружием
4 сентября 2024 г. 07:59
Нетаньяху поручил армии подготовиться к раздаче гуманитарной помощи в Газе
Нетаньяху поручил армии подготовиться к раздаче гуманитарной помощи в Газе
4 сентября 2024 г. 06:26
США предъявили руководству ХАМАС обвинения в убийстве американских граждан
США предъявили руководству ХАМАС обвинения в убийстве американских граждан
4 сентября 2024 г. 04:37
У берегов Кипра произошло землетрясение
У берегов Кипра произошло землетрясение
4 сентября 2024 г. 02:48
Секретная служба запретила Байдену подходить к скоплениям людей
Секретная служба запретила Байдену подходить к скоплениям людей
4 сентября 2024 г. 01:07
МАГАТЭ окажет поддержку Украине в закупке у Болгарии ядерных реакторов
МАГАТЭ окажет поддержку Украине в закупке у Болгарии ядерных реакторов
4 сентября 2024 г. 00:26
США продолжат поставки оружия Израилю вопреки решению Великобритании
США продолжат поставки оружия Израилю вопреки решению Великобритании
3 сентября 2024 г. 23:49
В ООН призвали расследовать убийство израильских заложников
В ООН призвали расследовать убийство израильских заложников
3 сентября 2024 г. 23:33
В Нигерии при нападении боевиков погибли более 80 человек
В Нигерии при нападении боевиков погибли более 80 человек
3 сентября 2024 г. 23:09
Словения представила программу на время председательства в Совбезе ООН
Словения представила программу на время председательства в Совбезе ООН
3 сентября 2024 г. 22:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi