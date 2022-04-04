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Блинкен заявил о завершении эры, сменившей холодную войну

Блинкен заявил о завершении эры, сменившей холодную войну Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о приходе новой эпохи международных отношений.
Другие страны
4 апреля 2022 г. 21:53
Блинкен заявил о завершении эры, сменившей холодную войну

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о приходе новой эпохи международных отношений.

Как передает Report, об этом сказал он в Госдепартаменте на церемонии установки бюста 61-го госсекретаря Джеймса Бейкера (1989-1992).

"Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории. Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершилась", - отметил он.

Бейкер присутствовал на церемонии и высказался о происходящем в мире, отметив, что "ветры войны сильно дуют на Украине". Главной задачей западных стран в отношениях с РФ и Украиной он назвал необходимость «нераспространения насилия» и подчеркнул, что в нынешней ситуации еще очень рано отмечать победу.

"Считаю, что слишком рано праздновать победу. Некоторые люди склонны к тому, чтобы праздновать сейчас победу, некоторые комментаторы, как мне кажется. Считаю, что слишком рано это делать", - подчеркнул бывший госсекретарь.

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