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Блинкен заявил о приверженности США Договору о нераспространении ядерного оружия

Блинкен заявил о приверженности США Договору о нераспространении ядерного оружия Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с представителями ряда стран, являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил о приверженности американской стороны его положениям.
Другие страны
1 августа 2022 г. 21:01
Блинкен заявил о приверженности США Договору о нераспространении ядерного оружия

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с представителями ряда стран, являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил о приверженности американской стороны его положениям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, распространенном в понедельник.

"Госсекретарь... встретился сегодня с группой стран - участниц ДНЯО на полях десятой конференции по рассмотрению действия договора в Нью-Йорке. Они обсудили работу, направленную на достижение позитивного результата, основанного на консенсусе, который бы укрепил три ключевых принципа ДНЯО: нераспространение, разоружение и мирное применение ядерной энергии, - сообщил Прайс. - Госсекретарь подчеркнул приверженность США ДНЯО, который как никогда важен для международного мира и стабильности, а также для основанного на правилах международного порядка". С кем именно встретился Блинкен, не уточняется.

Отметим, что обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке еще в мае 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса на 1-26 августа текущего года.

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