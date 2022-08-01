Блинкен заявил о приверженности США Договору о нераспространении ядерного оружия

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с представителями ряда стран, являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил о приверженности американской стороны его положениям.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с представителями ряда стран, являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил о приверженности американской стороны его положениям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, распространенном в понедельник.

"Госсекретарь... встретился сегодня с группой стран - участниц ДНЯО на полях десятой конференции по рассмотрению действия договора в Нью-Йорке. Они обсудили работу, направленную на достижение позитивного результата, основанного на консенсусе, который бы укрепил три ключевых принципа ДНЯО: нераспространение, разоружение и мирное применение ядерной энергии, - сообщил Прайс. - Госсекретарь подчеркнул приверженность США ДНЯО, который как никогда важен для международного мира и стабильности, а также для основанного на правилах международного порядка". С кем именно встретился Блинкен, не уточняется.

Отметим, что обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке еще в мае 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса на 1-26 августа текущего года.