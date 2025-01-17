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Блинкен заявил о помощи Эрдогана в достижении прекращения огня в секторе Газа

Блинкен заявил о помощи Эрдогана в достижении прекращения огня в секторе Газа Американская сторона провела множество встреч с региональными игроками по возвращению ХАМАС за стол переговоров и попросила помощи у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу.
Другие страны
17 января 2025 г. 02:33
Блинкен заявил о помощи Эрдогана в достижении прекращения огня в секторе Газа

Американская сторона провела множество встреч с региональными игроками по возвращению ХАМАС за стол переговоров и попросила помощи у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы обратились к президенту Эрдогану, наряду с другими участниками, и попросили его использовать свое влияние, чтобы вернуть ХАМАС за стол переговоров и попытаться завершить соглашение, что он и сделал", - отметил руководитель Госдепартамента.

Отметим, что палестинское движение ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных.

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