Блинкен заявил о помощи Эрдогана в достижении прекращения огня в секторе Газа

Американская сторона провела множество встреч с региональными игроками по возвращению ХАМАС за стол переговоров и попросила помощи у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу.

Американская сторона провела множество встреч с региональными игроками по возвращению ХАМАС за стол переговоров и попросила помощи у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы обратились к президенту Эрдогану, наряду с другими участниками, и попросили его использовать свое влияние, чтобы вернуть ХАМАС за стол переговоров и попытаться завершить соглашение, что он и сделал", - отметил руководитель Госдепартамента.

Отметим, что палестинское движение ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных.