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Блинкен заявил о нежелании США, чтобы Иран и КНДР получали российские технологии

Блинкен заявил о нежелании США, чтобы Иран и КНДР получали российские технологии Администрация Соединенных Штатов не хочет, чтобы иранские и северокорейские власти получали российские технологии, вместе с другими странами пытаются помешать этому.
Другие страны
14 сентября 2023 г. 05:43
Блинкен заявил о нежелании США, чтобы Иран и КНДР получали российские технологии

Администрация Соединенных Штатов не хочет, чтобы иранские и северокорейские власти получали российские технологии, вместе с другими странами пытаются помешать этому.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью бывшему заместителю помощника президента США по национальной безопасности Бену Родсу и экс-представителю Совета национальной безопасности Белого дома Томми Витору (оба из администрации 44-го президента демократа Барака Обамы), которые ведут свой подкаст.

Комментируя контакты Москвы и Пхеньяна, руководитель Госдепартамента утверждал: "Мы не хотим, чтобы Россия оказалась в положении, когда она сможет усилить свой потенциал в ходе агрессии в Украине, и также не хотим, чтобы Северная Корея воспользовалась технологиями, которые она может получить от России, и то же самое с Ираном, с которым у России также развиваются отношения по принципу улицы с двусторонним движением".

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Версия на азербайджанском языке Vaşinqton İran və Şimali Koreyanın Rusiya texnologiyasını almasından narahatdır

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