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Блинкен заявил о непричастности США к инциденту в Ливане

Блинкен заявил о непричастности США к инциденту в Ливане Соединенные Штаты не были причастны ко взрывам пейджеров в Ливане, изучают обстоятельства произошедшего и предостерегают от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 15:49
Блинкен заявил о непричастности США к инциденту в Ливане

Соединенные Штаты не были причастны ко взрывам пейджеров в Ливане, изучают обстоятельства произошедшего и предостерегают от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

"США не знали [заранее] и не были причастны к этим инцидентам. Мы все еще собираем информацию и факты [о произошедшем]", - сказал он. "Всем сторонам нужно избегать шагов, которые приведут к эскалации конфликта". - добавил Блинкен, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

И.о. министра здравоохранения республики Фирас Абьяд, выступая на пресс-конференции в Бейруте, заявил о том, что число погибших в результате детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 12 человек.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников сообщила о том, что за операцией с детонацией пейджеров на территории Ливана стоит Израиль.

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