Блинкен заявил о необходимости продления зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен на состоявшихся переговорах с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом заявил о необходимости продления сделки по экспорту зерна по Черному морю.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на состоявшихся переговорах с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом заявил о необходимости продления сделки по экспорту зерна по Черному морю.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Гриффитс на встрече в Вашингтоне "говорили о предпринимаемых усилиях по удовлетворению рекордных потребностей в гуманитарной сфере, вызванных различными проблемами, включая конфликт, изменение климата и пандемию. Из документа следует, что госсекретарь заострил внимание на "гуманитарных потребностях Украины" и отметил "необходимость продления черноморской зерновой инициативы".