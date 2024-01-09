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Блинкен заявил о готовности Турции и арабских стран работать над восстановлением Газы

Блинкен заявил о готовности Турции и арабских стран работать над восстановлением Газы Власти четырех арабских стран и Турции заверили США, что готовы сотрудничать и участвовать в планировании восстановления сектора Газа и управления анклавом после завершения конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.
Другие страны
9 января 2024 г. 11:33
Блинкен заявил о готовности Турции и арабских стран работать над восстановлением Газы

Власти четырех арабских стран и Турции заверили США, что готовы сотрудничать и участвовать в планировании восстановления сектора Газа и управления анклавом после завершения конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, который совершает турне по странам Ближнего Востока.

Блинкен, как передает агентство Associated Press, сказал журналистам, что Саудовская Аравия, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Турция рассмотрят возможность участия в планировании будущего для Газы.

"[Лидеры стран] согласились сотрудничать и координировать наши усилия, чтобы помочь Газе стабилизироваться и восстановиться, наметить политический путь для палестинцев и работать в направлении долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе в целом", - сказал Блинкен.

По его словам, руководители стран региона "готовы взять на себя необходимые обязательства, принять трудные решения для реализации целей и для продвижения своего видения в регионе". "Везде, где я был, я встречался с лидерами, которые решительно настроены на предотвращение распространения конфликта, с которым мы сталкиваемся, и делают все возможное для сдерживания эскалации и предотвращения расширения этого конфликта", - добавил госсекретарь США.

Блинкен намерен рассказать об обязательствах государств региона 9 и 10 января премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и лидеру Палестины Махмуду Аббасу. Затем шеф американской дипломатии планирует обсудить восстановление Газы и позицию арабских стран и Турции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Отметим, что 4 января Блинкен отправился в ближневосточное турне, предусматривающее посещение Израиля, Турции, а также арабских государств.

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Версия на азербайджанском языке Antoni Blinken: "Türkiyə və ərəb ölkələri Qəzzanın bərpası üzərində işləməyə hazırdır"
Версия на английском языке Blinken says Türkiye, Arab countries ready to work on reconstruction of Gaza

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