Блинкен заявил о готовности арабских стран выстраивать отношения с Израилем

Арабские государства на Ближнем Востоке и за его пределами готовы выстраивать отношения с Израилем, чего ранее не было.

Арабские государства на Ближнем Востоке и за его пределами готовы выстраивать отношения с Израилем, чего ранее не было.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Арабские страны и мусульманские государства даже за пределами [Ближневосточного] региона готовы выстраивать отношения с Израилем с точки зрения его интеграции, нормализации, безопасности, что они не делали ранее. [Они готовы] давать необходимые заверения, обязательства, гарантии", - указал глава американской дипломатии.