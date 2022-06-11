Блинкен заявил, что власти и оппозиция Венесуэлы готовы возобновить переговоры

Власти и оппозиция Венесуэлы в последние дни сигнализировали о намерении возобновить переговоры, которые могут состояться в столице Мексики.

Власти и оппозиция Венесуэлы в последние дни сигнализировали о намерении возобновить переговоры, которые могут состояться в столице Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

"Что касается переговоров..., то как (оппозиционная) унитарная платформа, так и режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро в последние дни сигнализировали о намерении возобновить этот диалог и переговоры в Мехико. Это самая свежая информация, которая у нас есть. И мы с нетерпением ждем этого", - сказал он.

Блинкена попросили прокомментировать возможность смягчения санкций в связи с переговорами властей Венесуэлы и оппозиции. "Мы также ясно дали понять, что, когда речь идет о санкциях, санкции не являются самоцелью. Они представляют собой попытку склонить тех, против кого они вводятся, к иному поведению. Как мы уже давно говорили, санкции не являются постоянными. Если мы увидим изменения, санкции могут быть сняты, цель не в том, чтобы сохранять их вечно. Цель - поощрять страны, правительства, режимы к тому, чтобы правильно себя вести, особенно когда речь идет о восстановлении демократии. Это и есть их цель", - заявил госсекретарь США.