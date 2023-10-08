Глава Госдепа заявил, что в атаке на Израиль участвовало около 1 тыс. боевиков

Количество боевиков, принимавших участие в атаке на Израиль 7 октября, составляло около 1 тыс. человек.

Количество боевиков, принимавших участие в атаке на Израиль 7 октября, составляло около 1 тыс. человек.

Как передает Report , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

"В окрестностях Газы продолжаются бои. В остальной части страны ситуация кажется более спокойной. Но бои действительно интенсивные, в Израиль вторглось около 1 тыс. боевиков. Большинство из них были убиты или ушли назад в Газу, но, как я сказал, интенсивные бои продолжаются", - отметил Блинкен.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

В результате атаки погибли не менее 600 человек, еще свыше 2 тыс. получили ранения.