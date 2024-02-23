Блинкен заявил, что США ждут от Аргентины планов долларизации экономики

Соединенные Штаты ждут от властей Аргентины планов долларизации экономики республики, но окончательное решение принимать Буэнос-Айресу.

Соединенные Штаты ждут от властей Аргентины планов долларизации экономики республики, но окончательное решение принимать Буэнос-Айресу.

Как передает Report , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино.

"Что касается долларизации, это зависит от Аргентины. Конечно, мы ждем любых планов и обсуждений, но окончательное решение должна принимать Аргентина", - сказал он.

По словам Блинкена, Вашингтон хотел бы помочь Буэнос-Айресу в усилиях по стабилизации экономики. "Работа, которая сейчас ведется по стабилизации экономики, крайне необходима. И по мере того, как она успешно продвигается вперед, мы хотели бы сделать все возможное, чтобы содействовать успеху", - отметил он.

По словам госсекретаря, США приветствуют заключение соглашения между республикой и Международным валютным фондом (МВФ). "МВФ является очень важным инструментом, способствующим стабилизации экономики Аргентины", - сказал он.