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Блинкен заявил, что США ждут от Аргентины планов долларизации экономики

Блинкен заявил, что США ждут от Аргентины планов долларизации экономики Соединенные Штаты ждут от властей Аргентины планов долларизации экономики республики, но окончательное решение принимать Буэнос-Айресу.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 23:04
Блинкен заявил, что США ждут от Аргентины планов долларизации экономики

Соединенные Штаты ждут от властей Аргентины планов долларизации экономики республики, но окончательное решение принимать Буэнос-Айресу.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино.

"Что касается долларизации, это зависит от Аргентины. Конечно, мы ждем любых планов и обсуждений, но окончательное решение должна принимать Аргентина", - сказал он.

По словам Блинкена, Вашингтон хотел бы помочь Буэнос-Айресу в усилиях по стабилизации экономики. "Работа, которая сейчас ведется по стабилизации экономики, крайне необходима. И по мере того, как она успешно продвигается вперед, мы хотели бы сделать все возможное, чтобы содействовать успеху", - отметил он.

По словам госсекретаря, США приветствуют заключение соглашения между республикой и Международным валютным фондом (МВФ). "МВФ является очень важным инструментом, способствующим стабилизации экономики Аргентины", - сказал он.

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