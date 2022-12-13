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Блинкен заявил, что США приветствуют договоренности Узбекистана и Кыргызстана о границе

Блинкен заявил, что США приветствуют договоренности Узбекистана и Кыргызстана о границе Администрация США приветствует договоренности Узбекистана и Кыргызстана о демаркации границы, а также позитивно оценивает осуществляемые Ташкентом реформы.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 00:57
Блинкен заявил, что США приветствуют договоренности Узбекистана и Кыргызстана о границе

Администрация США приветствует договоренности Узбекистана и Кыргызстана о демаркации границы, а также позитивно оценивает осуществляемые Ташкентом реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с главой МИД Узбекистана Владимиром Норовым в американской столице.

"Мы поддерживаем диалог о стратегическом партнерстве, чем я очень доволен", - отметил шеф американской дипломатии. По его словам, заседание в рамках диалога состоится во вторник. "Это будет хорошей и важной возможностью для нас обменяться взглядами относительно многих проблем, с которыми мы сталкиваемся. Я подчеркиваю, как всегда, приверженность США суверенитету, независимости и территориальной целостности Узбекистана", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что приветствует "достижение Узбекистаном и Кыргызстаном договоренностей о демаркации границы". "Думаю, это дает важный сигнал многим в регионе и за его пределами относительно потенциала и важности дипломатии в решении таких вопросов", - полагает Блинкен. Руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил "работу над реформами" в Узбекистане, в том числе касающимися "свободы вероисповедания и принудительного труда". "Конечно, нам нужно многое обсудить. В частности, относительно Афганистана", - сообщил Блинкен.

В свою очередь Норов отметил, что Узбекистан рассчитывает на "продолжение продуктивного диалога", в том числе о "расширении двусторонних отношений в сферах торговли, инвестиций, науки, технологий, образования и развития человеческого потенциала".

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