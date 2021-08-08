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Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа

Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не верит в проведение честных выборов в Никарагуа после запрета последней крупной оппозиционной партии "Граждане за свободу".
Другие страны
8 августа 2021 г. 03:48
Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не верит в проведение честных выборов в Никарагуа после запрета последней крупной оппозиционной партии "Граждане за свободу".

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Принятое 6 августа решение президента Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо запретить последней подлинно оппозиционной партии участвовать в выборах в ноябре подчеркивает, что они хотят остаться у власти любой ценой. Этот автократический маневр последовал за задержанием семи кандидатов в президенты и 24 других оппозиционных деятелей, активистов за права человека, лидеров бизнеса, студентов и работников НПО за последние два месяца", - говорится в заявлении Блинкена.

По его словам, США считают эти действия "последним ударом по перспективам свободных и честных выборов".

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Версия на азербайджанском языке Entoni Blinken: “ABŞ Nikaraquada azad seçkilərin keçiriləcəyinə inanmır”

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