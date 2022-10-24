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Блинкен заявил, что США не верят предупреждениям РФ о применении Киевом "грязной бомбы"

Блинкен заявил, что США не верят предупреждениям РФ о применении Киевом "грязной бомбы" Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в воскресенье отметил, что Вашингтон не считает обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой гряз
Другие страны
24 октября 2022 г. 04:53
Блинкен заявил, что США не верят предупреждениям РФ о применении Киевом грязной бомбы

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в воскресенье отметил, что Вашингтон не считает обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данная позиция изложена в письменном заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Неда Прайса.

По его словам, Блинкен выразил "неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". Как уточнил Прайс, "Блинкен заявил... Кулебе, что США отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории". По версии госсекретаря США, "мир распознает любые попытки России использовать эти утверждения в качестве предлога для эскалации".

"Они также обсудили приверженность США и международного сообщества дальнейшему оказанию Украине беспрецедентной помощи в сфере безопасности, экономики и гуманитарной поддержки столько, сколько потребуется по мере того, как мы призываем Россию к ответу", - отмечается в заявлении. Блинкен и Кулеба также говорили об "усилиях для реагирования на... трудности", связанные с проведением РФ военной действий в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Rusiyanın “çirkli bomba” ilə bağlı xəbərdarlığına münasibət bildirib

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