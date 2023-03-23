Блинкен заявил, что США не поставляют Украине оружие по ленд-лизу

Соединенные Штаты не используют имеющийся механизм ленд-лиза при поставках оружия и военной техники Украине.

Соединенные Штаты не используют имеющийся механизм ленд-лиза при поставках оружия и военной техники Украине.

Как передает Report , об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мне неизвестно о том, чтобы было сочтено к настоящему времени необходимым использовать эти конкретные полномочия", - заявил глава внешнеполитического ведомства, комментируя вопрос о том, передаются ли Вашингтоном Киеву вооружения по ленд-лизу.

Как напомнил Блинкен, Украине предоставляется "очень существенная" военная помощь, причем не только США, но и большинством других стран Запада. Американские поставки идут "в основном через расходование средств на существующих счетах Министерства обороны США", уточнил госсекретарь.

"Кроме того, есть прямые поставки и иные механизмы. Но в основном фокусе - расходование средств со счетов Министерства обороны США", - добавил Блинкен.