Блинкен заявил, что США не поставляют Украине оружие по ленд-лизу

Соединенные Штаты не используют имеющийся механизм ленд-лиза при поставках оружия и военной техники Украине.
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"Мне неизвестно о том, чтобы было сочтено к настоящему времени необходимым использовать эти конкретные полномочия", - заявил глава внешнеполитического ведомства, комментируя вопрос о том, передаются ли Вашингтоном Киеву вооружения по ленд-лизу.
Как напомнил Блинкен, Украине предоставляется "очень существенная" военная помощь, причем не только США, но и большинством других стран Запада. Американские поставки идут "в основном через расходование средств на существующих счетах Министерства обороны США", уточнил госсекретарь.
"Кроме того, есть прямые поставки и иные механизмы. Но в основном фокусе - расходование средств со счетов Министерства обороны США", - добавил Блинкен.