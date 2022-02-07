Блинкен заявил, что США добиваются увеличения поставок газа в Европу

Соединенные Штаты добиваются увеличения поставок природного газа в Европу, намерены поддержать проекты ЕС, призванные оказать помощь Украине со снабжением ее данным видом топлива.

Соединенные Штаты добиваются увеличения поставок природного газа в Европу, намерены поддержать проекты ЕС, призванные оказать помощь Украине со снабжением ее данным видом топлива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такими заявлениями выступил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он принял участие в заседании Совета США - ЕС по энергетике, которое состоялось на министерском уровне в Вашингтоне.

"Президент (Джо) Байден заверил, что США сделают все возможное, чтобы помочь преодолеть любые перебои в поставках энергоресурсов в Европу. И, действительно, мы уже этим занимаемся. В краткосрочной перспективе мы ведем обсуждения с правительствами и крупными поставщиками (топлива) в мире об увеличении объемов поставок природного газа. И сам рынок корректируется", - сказал шеф американской дипломатии.

Эти усилия призваны помочь в том числе "Украине, энергетическая безопасность которой находится под особой угрозой ввиду российской агрессии", утверждал Блинкен. "США признательны ЕС за его готовность поддержать проекты, которые позволят газу поступать на Украину из Европы, - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. - И мы готовы помочь этим усилиям и посредством нашей дипломатии, и технической экспертизы".