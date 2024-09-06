Блинкен заявил, что сделка о перемирии в секторе Газа согласована на 90%

Госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает, что сделка о прекращении огня в секторе Газа согласована на 90%.

Госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает, что сделка о прекращении огня в секторе Газа согласована на 90%.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Порт-о-Пренсе по итогам своего визита в Гаити.

"Мы ведем эту работу, и я думаю, судя по тому, что я видел, 90% согласованы, но есть несколько критических моментов, по которым необходимо достичь согласия, и они касаются того, как будут реализованы некоторые аспекты соглашения", - сказал он, уточнив, что несколько этих вопросов, в частности, Филадельфийский коридор и обмен заложниками и заключенными, обсуждался в последние дни.