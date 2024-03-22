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Блинкен заявил, что новая договоренность между Израилем и ХАМАС возможна

Блинкен заявил, что новая договоренность между Израилем и ХАМАС возможна Разрыв между позициями Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС на переговорах о прекращении огня сокращается, что делает возможным достижение новой договоренности о перемирии в секторе Газа.
Другие страны
22 марта 2024 г. 02:55
Блинкен заявил, что новая договоренность между Израилем и ХАМАС возможна

Разрыв между позициями Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС на переговорах о прекращении огня сокращается, что делает возможным достижение новой договоренности о перемирии в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.

"Разрыв сокращается, и мы продолжим добиваться договоренностей в Дохе, - сказал он. - Достичь их по-прежнему сложно, но я продолжаю верить, что это возможно".

"Прекращение огня, над которым мы работаем, было бы наилучшим, самым быстрым, но не единственным способом увеличить поставки гуманитарной помощи", - отметил госсекретарь.

Он добавил, что за последние недели объем доставляемой палестинцам гуманитарной помощи удалось нарастить, "однако этого недостаточно". "Нам необходимо наращивать и поддерживать поставки помощи по суше, морю и воздуху", - сказал Блинкен.

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Версия на азербайджанском языке Blinken İsrail və HƏMAS arasında yeni razılaşmanın mümkün olduğunu deyib

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