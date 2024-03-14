Блинкен заявил, что морской коридор не заменит сухопутные маршруты доставки помощи в Газу

Морской коридор не является и не может быть заменой сухопутным маршрутам доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Морской коридор не является и не может быть заменой сухопутным маршрутам доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report , об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, в среду состоялась видеоконференция с участием представителей Великобритании, ЕС, Катара, Кипра, ОАЭ, ООН и США, в ходе которой обсуждался вопрос "координации усилий" в вопросе доставки помощи в Газу по морскому коридору.

"Я бы хотел подчеркнуть, что это морской коридор является дополнением, а не заменой другим способам доставки гуманитарной помощи в Газу", - заявил Блинкен, подчеркнув, что "ключевым методом доставки помощи" в анклав является ее перевозка сухопутными маршрутами.

Блинкен подчеркнул, что Израиль должен "открыть как можно больше пунктов пропуска конвоев с гуманитарной помощью и поддерживать их работу". По его словам, объемов гуманитарной помощи, доставляемой сейчас в сектор Газа, недостаточно.