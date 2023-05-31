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Блинкен: Китай предпринимал опасные действия в военной сфере в отношении Запада

Блинкен: Китай предпринимал опасные действия в военной сфере в отношении Запада Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Китай в последние месяцы предпринял серию опасных действий в военной сфере по отношению к США и другим странам Запада.
Другие страны
31 мая 2023 г. 19:28
Блинкен: Китай предпринимал опасные действия в военной сфере в отношении Запада

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Китай в последние месяцы предпринял серию опасных действий в военной сфере по отношению к США и другим странам Запада.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Наши самолеты пролетали в международном воздушном пространстве и выполняли регулярные операции. Китайский пилот предпринял опасные действия, приблизившись очень-очень близко к нашему самолету. В последние месяцы произошла целая серия таких действий, направленных не только против нас, но против других стран", - сказал в среду Блинкен, комментируя сообщения о маневре 26 мая китайского истребителя, пролетевшего прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем.

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