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Блинкен завтра посетит Израиль

Блинкен завтра посетит Израиль Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 ноября посетит Израиль.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 02:46
Блинкен завтра посетит Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 ноября посетит Израиль.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Так, Блинкен намерен в пятницу прибыть в Израиль для встреч с членами правительства. После этого госсекретарь США планирует посетить некоторые страны в регионе, отмечает агентство.

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке Блинкен ранее посетил Израиль, Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Египет. Кроме того, 18 октября с однодневным экстренным визитом Израиль посетил президент США Джо Байден.

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