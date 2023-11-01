Блинкен завтра посетит Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 ноября посетит Израиль.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 ноября посетит Израиль.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Так, Блинкен намерен в пятницу прибыть в Израиль для встреч с членами правительства. После этого госсекретарь США планирует посетить некоторые страны в регионе, отмечает агентство.

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке Блинкен ранее посетил Израиль, Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Египет. Кроме того, 18 октября с однодневным экстренным визитом Израиль посетил президент США Джо Байден.