Блинкен: Запад не стремится затянуть боевые действия в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверяет, что Запад не стремится затянуть боевые действия в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверяет, что Запад не стремится затянуть боевые действия в Украине.

Как передает Report, об этом утверждается в обнародованном его письменном заявлении.

"Мы вновь призываем президента России Владимира Путина немедленно положить конец этому конфликту и всем страданиям, и глобальным потрясениям, которые вызвала выбранная им война. Ни Соединенные Штаты, ни наши союзники и партнеры не стремятся продлить эту войну, чтобы причинить боль России", - отмечается в документе.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, США испытывают "огромное уважение к гражданам России" и не видят в них врага, желают им достойного будущего.

При этом Блинкен подчеркивает желание США попытаться укрепить военный потенциал Украины. "Как заявил американский президент Джозеф Байден, наша цель проста - Соединенные Штаты хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, обладающую средствами, которые позволяют сдерживать будущую агрессию и защищаться от нее", - гласит заявление. По словам Блинкена, США поддерживают Украину, помогут ей защитить "суверенитет и территориальную целостность", "отстроиться вновь по завершении этой войны".

"Украина одержит победу", - полагает госсекретарь.