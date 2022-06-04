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Блинкен: Запад не стремится затянуть боевые действия в Украине

Блинкен: Запад не стремится затянуть боевые действия в Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен заверяет, что Запад не стремится затянуть боевые действия в Украине.
Другие страны
4 июня 2022 г. 04:47
Блинкен: Запад не стремится затянуть боевые действия в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверяет, что Запад не стремится затянуть боевые действия в Украине.

Как передает Report, об этом утверждается в обнародованном его письменном заявлении.

"Мы вновь призываем президента России Владимира Путина немедленно положить конец этому конфликту и всем страданиям, и глобальным потрясениям, которые вызвала выбранная им война. Ни Соединенные Штаты, ни наши союзники и партнеры не стремятся продлить эту войну, чтобы причинить боль России", - отмечается в документе.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, США испытывают "огромное уважение к гражданам России" и не видят в них врага, желают им достойного будущего.

При этом Блинкен подчеркивает желание США попытаться укрепить военный потенциал Украины. "Как заявил американский президент Джозеф Байден, наша цель проста - Соединенные Штаты хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, обладающую средствами, которые позволяют сдерживать будущую агрессию и защищаться от нее", - гласит заявление. По словам Блинкена, США поддерживают Украину, помогут ей защитить "суверенитет и территориальную целостность", "отстроиться вновь по завершении этой войны".

"Украина одержит победу", - полагает госсекретарь.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: "Qərb Ukraynada döyüşləri uzatmağa çalışmır"

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