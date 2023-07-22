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Блинкен: Запад изучает варианты вывоза украинского зерна по другим маршрутам

Блинкен: Запад изучает варианты вывоза украинского зерна по другим маршрутам Западные страны изучают варианты вывоза продовольствия с Украины на мировые рынки после прекращения действия зерновой сделки.
Другие страны
22 июля 2023 г. 06:08
Блинкен: Запад изучает варианты вывоза украинского зерна по другим маршрутам

Западные страны изучают варианты вывоза продовольствия с Украины на мировые рынки после прекращения действия зерновой сделки.

Как передает Report, об этом заявил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы работаем с союзниками, партнерами, мы работаем с Украиной над поиском вариантов. Но должен отметить, что, на мой взгляд, компенсировать объемы поставок продовольствия, которых мы лишились с окончанием зерновой сделки, не удастся за счет других маршрутов", - подчеркнул Блинкен. При этом он отметил трудности со страхованием судов после прекращения действия сделки.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: Qərb Ukrayna taxılının digər marşrutlar üzrə ixrac variantlarını araşdırır

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