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Блинкен: Запад и Киев изучат варианты экспорта продуктов с Украины без зерновой сделки

Блинкен: Запад и Киев изучат варианты экспорта продуктов с Украины без зерновой сделки Коллективный Запад и Киев рассмотрят возможности экспорта продовольствия с Украины в условиях прекращения действия черноморской зерновой инициативы.
Другие страны
18 июля 2023 г. 03:14
Блинкен: Запад и Киев изучат варианты экспорта продуктов с Украины без зерновой сделки

Коллективный Запад и Киев рассмотрят возможности экспорта продовольствия с Украины в условиях прекращения действия черноморской зерновой инициативы.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя решение России выйти из этих договоренностей.

"Украинцы и мы, другие страны посмотрим, имеются ли какие-то другие варианты действий", - сказал Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте США. "В отсутствие этого соглашения мы посмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти способы доставлять украинское продовольствие на мировой рынок, включая перемещение товаров железнодорожным и автомобильным транспортом, как мы уже видели в Украине, но теперь в нужных объемах", - уточнил глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом он признал, что реализовать такие замыслы будет сложно ввиду позиции, занятой Россией. "Однако вызов заключается в следующем: если Россия кладет конец этой инициативе и подает сигнал о том, что зерно и другие продовольственные товары не могут беспрепятственно вывозиться с Украины, то это, думаю, даже в случае обнаружения иных вариантов действий, окажет глубоко охлаждающее воздействие на способность воспользоваться ими. Поскольку другие страны, компании, перевозчики и так далее будут очень обеспокоены тем, что произойдет с их судами, с их персоналом, если Россия выступает против какого бы то ни было экспорта продовольствия с Украины", - отметил глава американской дипломатии.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “Qərb və Kiyev Ukraynadan ərzaq ixracı imkanlarını nəzərdən keçirəcək”

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