Блинкен: Заинтересованные стороны приближаются к запуску переговоров по Украине

Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом полагает, что заинтересованные стороны приближаются к запуску процесса переговоров по Украине.

Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом полагает, что заинтересованные стороны приближаются к запуску процесса переговоров по Украине.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на совместной с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро пресс-конференции по итогам переговоров в Париже.

"Мы теперь вышли в нынешнем году в точку, в которой стороны, возможно, решат вести переговоры. Мы прилагаем усилия, чтобы гарантировать, что следующая администрация США будет в состоянии действовать с позиции силы при условии, когда переговоры будут идти бы под ее надзором. Чтобы (избранный - ред.) президент Трамп добился максимально прочной из возможных сделок", - сказал Блинкен по поводу ситуации в Украине.

Уходящий глава американского внешнеполитического ведомства также заявил, что нынешняя администрация передает следующей вашингтонской администрации на украинском направлении много благоприятных возможностей, инициатив и работы.

"И если следующая администрация решит продолжить это, то, думаю, это явно было бы в интересах Соединенных Штатов", - подытожил Блинкен.