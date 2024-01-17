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Блинкен задержался в Швейцарии из-за поломки самолета

Блинкен задержался в Швейцарии из-за поломки самолета Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог в запланированное время покинуть Швейцарию, где он принимал участие во Всемирном экономическом форуме, из-за технической неисправности самолета Boeing 737, на котором он должен был вернуться в Вашингтон.
Другие страны
17 января 2024 г. 21:37
Блинкен задержался в Швейцарии из-за поломки самолета

Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог в запланированное время покинуть Швейцарию, где он принимал участие во Всемирном экономическом форуме, из-за технической неисправности самолета Boeing 737, на котором он должен был вернуться в Вашингтон.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что в самолете была обнаружена утечка кислорода, которую не удалось устранить, из-за чего пришлось ждать запасного самолета, который прилетел в Цюрих из Брюсселя. Из-за того, что резервный борт был меньшей вместительности, многие американские дипломаты и члены журналистского пула были вынуждены возвращаться в Соединенные Штаты коммерческими рейсами.

Инцидент произошел на фоне скандала вокруг компании Boeing в США. 6 января Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 ввиду разгерметизации пассажирского салона во время рейса авиакомпании Alaska Airlines.

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