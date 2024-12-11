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Блинкен: Вывод войск США из Афганистана высвободил ресурсы для Украины

Блинкен: Вывод войск США из Афганистана высвободил ресурсы для Украины Вывод американских военнослужащих из Афганистана в 2021 году позволил США высвободить ресурсы для таких проблем, как ситуация в Украине.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 21:42
Блинкен: Вывод войск США из Афганистана высвободил ресурсы для Украины

Вывод американских военнослужащих из Афганистана в 2021 году позволил США высвободить ресурсы для таких проблем, как ситуация в Украине.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Мы получили возможность переориентироваться и перенаправить наши ресурсы на решение текущих проблем, от российско-украинского конфликта до многочисленных вызовов со стороны Китая и многих других проблем по всему миру. Мы смогли высвободить ресурсы, сосредоточиться, освободить время", - сказал глава американской дипломатии.

Напомним, радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года афганский президент Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Последние американские военнослужащие покинули Афганистан к началу сентября 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: ABŞ qoşunlarının Əfqanıstandan çıxarılması Ukrayna üçün resursları cəmləşdirməyə imkan verir

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