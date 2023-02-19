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Блинкен выступил с утверждением, что Россия может поставлять Ирану истребители

Блинкен выступил с утверждением, что Россия может поставлять Ирану истребители Администрация Соединенных Штатов полагает, что Москва может предоставлять Тегерану современные российские истребители, что "сделает Иран еще большей угрозой".
Другие страны
19 февраля 2023 г. 08:52
Блинкен выступил с утверждением, что Россия может поставлять Ирану истребители

Администрация Соединенных Штатов полагает, что Москва может предоставлять Тегерану современные российские истребители, что "сделает Иран еще большей угрозой".

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS.

Он вновь выступил с утверждением, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты, которые применяются во время специальной военной операции на Украине.

"Мы работаем над тем, чтобы изобличить это, принять меры против этого, ввести санкции. Отношения между Россией и Ираном становятся все более пагубными, и это фактически улица с двусторонним движением. Не только Иран поставляет технику России, но и РФ поставляет военную технику Ирану, включая, похоже, современные истребители. Это то, что, похоже, происходит, и что сделает Иран еще большей угрозой, если он заполучит эту технологию", - сказал шеф американской дипломатии.

По его словам, США обсуждают этот вопрос с союзниками и партнерами по всему миру. Блинкен добавил, что российско-иранские "отношения вызывают растущую обеспокоенность".

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “Rusiya İrana müasir qırıcılar verə bilər”

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