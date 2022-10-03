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Блинкен выразил надежду, что второй тур выборов в Бразилии пройдет мирно

Блинкен выразил надежду, что второй тур выборов в Бразилии пройдет мирно Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Бразилию с проведением первого тура президентских выборов и выразил надежду на то, что второй тур голосования пройдет в мирной атмосфере.
Другие страны
3 октября 2022 г. 07:41
Блинкен выразил надежду, что второй тур выборов в Бразилии пройдет мирно

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Бразилию с проведением первого тура президентских выборов и выразил надежду на то, что второй тур голосования пройдет в мирной атмосфере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в воскресенье в социальной сети Twitter.

"Мы поздравляем народ Бразилии и ее государственные институты с проведением успешного первого тура выборов и поддерживаем свободное осуществление права выбирать следующего лидера. Мы разделяем уверенность Бразилии в том, что второй тур будет проведен в той же атмосфере мира и выполнения гражданского долга", - написал Блинкен.

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