Блинкен выразил надежду, что второй тур выборов в Бразилии пройдет мирно

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Бразилию с проведением первого тура президентских выборов и выразил надежду на то, что второй тур голосования пройдет в мирной атмосфере.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Бразилию с проведением первого тура президентских выборов и выразил надежду на то, что второй тур голосования пройдет в мирной атмосфере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в воскресенье в социальной сети Twitter.

"Мы поздравляем народ Бразилии и ее государственные институты с проведением успешного первого тура выборов и поддерживаем свободное осуществление права выбирать следующего лидера. Мы разделяем уверенность Бразилии в том, что второй тур будет проведен в той же атмосфере мира и выполнения гражданского долга", - написал Блинкен.