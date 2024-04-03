Блинкен вынужден был ехать из Парижа в Брюссель на машине из-за поломки самолета

Самолет Boeing 737 госсекретаря США Энтони Блинкена сломался во Франции.

Самолет Boeing 737 госсекретаря США Энтони Блинкена сломался во Франции.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

"Представитель Госдепартамента сообщил о технических проблемах с самолетом, на котором Блинкен прилетел во Францию", - отмечает агентство.

СМИ сообщают, что делегация США ехала из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на машинах. Французскую и бельгийскую столицы разделяют 190 миль (около 300 километров).

17 января Блинкен не смог вылететь из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ) как было запланировано, из-за "критической поломки" в его самолете.