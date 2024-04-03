Блинкен вынужден был ехать из Парижа в Брюссель на машине из-за поломки самолета

Самолет Boeing 737 госсекретаря США Энтони Блинкена сломался во Франции.
Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.
"Представитель Госдепартамента сообщил о технических проблемах с самолетом, на котором Блинкен прилетел во Францию", - отмечает агентство.
СМИ сообщают, что делегация США ехала из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на машинах. Французскую и бельгийскую столицы разделяют 190 миль (около 300 километров).
17 января Блинкен не смог вылететь из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ) как было запланировано, из-за "критической поломки" в его самолете.