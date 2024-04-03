О нас

Блинкен вынужден был ехать из Парижа в Брюссель на машине из-за поломки самолета

Блинкен вынужден был ехать из Парижа в Брюссель на машине из-за поломки самолета Самолет Boeing 737 госсекретаря США Энтони Блинкена сломался во Франции.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 19:13
Блинкен вынужден был ехать из Парижа в Брюссель на машине из-за поломки самолета

Самолет Boeing 737 госсекретаря США Энтони Блинкена сломался во Франции.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

"Представитель Госдепартамента сообщил о технических проблемах с самолетом, на котором Блинкен прилетел во Францию", - отмечает агентство.

СМИ сообщают, что делегация США ехала из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на машинах. Французскую и бельгийскую столицы разделяют 190 миль (около 300 километров).

17 января Блинкен не смог вылететь из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ) как было запланировано, из-за "критической поломки" в его самолете.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Blinkenin Parisdən Brüsselə avtomobillə getməsinin səbəbi məlum olub

Самое важное

Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
3 апреля 2024 г. 19:47
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
3 апреля 2024 г. 18:27
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi