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Блинкен встретился в Израиле с премьером Нетаньяху

Блинкен встретился в Израиле с премьером Нетаньяху Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своем иерусалимском офисе госсекретаря США Энтони Блинкена для обсуждения ситуации в секторе Газа.
Другие страны
10 июня 2024 г. 22:07
Блинкен встретился в Израиле с премьером Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своем иерусалимском офисе госсекретаря США Энтони Блинкена для обсуждения ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

По ее информации, во встрече с израильской стороны также принимают участие министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби.

По завершении этой встречи состоится дискуссия в расширенном составе с участием других официальных лиц с израильской и американской сторон, отметили в канцелярии.

Блинкен прибыл в Иерусалим в рамках очередного ближневосточного турне, которое продлится до 12 июня. В первой половине дня он находился в Египте, а после Израиля планирует посетить Иорданию и Катар. Главная тема контактов с властями этих стран - поиск пути урегулирования ситуации в секторе Газа.

Напомним, что 31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в регионе, которое состоит из трех этапов.

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