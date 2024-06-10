Блинкен встретился в Израиле с премьером Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своем иерусалимском офисе госсекретаря США Энтони Блинкена для обсуждения ситуации в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своем иерусалимском офисе госсекретаря США Энтони Блинкена для обсуждения ситуации в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

По ее информации, во встрече с израильской стороны также принимают участие министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби.

По завершении этой встречи состоится дискуссия в расширенном составе с участием других официальных лиц с израильской и американской сторон, отметили в канцелярии.

Блинкен прибыл в Иерусалим в рамках очередного ближневосточного турне, которое продлится до 12 июня. В первой половине дня он находился в Египте, а после Израиля планирует посетить Иорданию и Катар. Главная тема контактов с властями этих стран - поиск пути урегулирования ситуации в секторе Газа.

Напомним, что 31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в регионе, которое состоит из трех этапов.