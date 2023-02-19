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Блинкен встретился со своим китайским коллегой в Мюнхене и предупредил Пекин

Блинкен встретился со своим китайским коллегой в Мюнхене и предупредил Пекин Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И провели в субботу встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Другие страны
19 февраля 2023 г. 03:12
Блинкен встретился со своим китайским коллегой в Мюнхене и предупредил Пекин

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Блинкен в ходе беседы заявил, подчеркнул, что полеты китайских аэростатов в небе США больше никогда не должны повторяться и назвал их запуски безответственным поступком. Он также ясно дал понять, что программа Китая по запуску высотных разведывательных аэростатов была разоблачена.

Глава Госдепа также предупредил своего коллегу о последствиях в случае, если Китай окажет материальную поддержку России или помощь в обходе системных санкций из-за войны в Украине. Госсекретарь США также подтвердил, что политика США в отношении одного Китая не претерпела изменений, и подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

"США будут конкурировать и беззастенчиво отстаивать ценности и интересы. В то же время мы не хотим конфликта с Китаем и не ищем новой холодной войны", - отметил Блинкен в ходе встречи.

Госсекретарь также подчеркнул важность постоянного поддержания дипломатического диалога и открытых линий связи.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Münhendə çinli həmkarı ilə görüşüb, Pekinə xəbərdarlıq edib

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