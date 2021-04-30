О нас
Report Georgia
Аудио новости

Блинкен встретился с главой "Моссада"

Блинкен встретился с главой "Моссада" Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в четверг с главой израильской службы внешней разведки Йоси Коэном, в ходе встречи израильская сторона выразила "глубокую обеспокоенность" деятельностью Ирана в ядерной сфере.
Другие страны
30 апреля 2021 г. 06:29
Блинкен встретился с главой Моссада
Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в четверг с главой израильской службы внешней разведки Йоси Коэном, в ходе встречи израильская сторона выразила "глубокую обеспокоенность" деятельностью Ирана в ядерной сфере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, встреча прошла в Вашингтоне, на ней также присутствовал посол еврейского государства.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе регулярного брифинга для журналистов не стал ни подтверждать, ни опровергать факт таких консультаций. "Я не могу подтвердить подобные встречи или предоставить сообщение (по этому поводу). Я могу сказать, что США и Израиль находятся в тесном контакте", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi “Mossad”ın rəhbəri ilə görüşüb

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
24 апреля 2021 г. 12:03
Скончался Балоглан Ашрафов
Скончался Балоглан Ашрафов
27 апреля 2021 г. 00:49
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
23 апреля 2021 г. 16:44
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
24 апреля 2021 г. 11:20
Балоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
ФотоБалоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
27 апреля 2021 г. 02:48
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
28 апреля 2021 г. 10:44
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
24 апреля 2021 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi