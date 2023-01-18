О нас

Блинкен: Возвращение к ядерной сделке с Ираном не находится на столе переговоров

Блинкен: Возвращение к ядерной сделке с Ираном не находится на столе переговоров Восстановление ядерной сделки с Ираном в настоящее время не находится на столе переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Другие страны
18 января 2023 г. 05:47
Блинкен: Возвращение к ядерной сделке с Ираном не находится на столе переговоров

Восстановление ядерной сделки с Ираном в настоящее время не находится на столе переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на совместной с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), то иранцы много месяцев назад "убили" возможность быстро вернуться к этому соглашению. Имелась возможность на столе переговоров, которую они отвергли, возможность, одобренная всеми причастными сторонами, - европейцами, США, Россией и Китаем. Так что СВПД многие месяцы не находится на повестке дня как практическое дело", - сказал он.

По словам Блинкена, в центре внимания США также находится "обязательство президента Байдена не допустить того, чтобы у Ирана когда-либо появилось ядерное оружие". "Мы продолжаем считать, что самым эффективным способом добиться этого является дипломатия", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Blinken: “İranla nüvə sazişinin bərpası hazırda danışıqlar masasında deyil”

Самое важное

Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии
Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии
17 января 2023 г. 23:50
В Давосе состоялась встреча Ильхама Алиева с председателем компании Fortescue Future Industries
В Давосе состоялась встреча Ильхама Алиева с председателем компании Fortescue Future Industries
17 января 2023 г. 23:42
Проекты Умный город и Умное село будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях
Проекты "Умный город" и "Умное село" будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях
17 января 2023 г. 23:08
Армянские подростки беспрепятственно проехали по Лачынской дороге
ФотоАрмянские подростки беспрепятственно проехали по Лачынской дороге
17 января 2023 г. 22:55
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании CISCO
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании CISCO
17 января 2023 г. 22:42
Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов
Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов
17 января 2023 г. 21:12
В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета
В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета
17 января 2023 г. 17:44
Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации
Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации
17 января 2023 г. 13:14
Начальник Генштаба посетил расположенную на границе с Арменией воинскую часть коммандос
ФотоНачальник Генштаба посетил расположенную на границе с Арменией воинскую часть коммандос
17 января 2023 г. 12:56
С начала года по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 451 автомобиль
С начала года по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 451 автомобиль
17 января 2023 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi