Блинкен: Возвращение к ядерной сделке с Ираном не находится на столе переговоров

Восстановление ядерной сделки с Ираном в настоящее время не находится на столе переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Восстановление ядерной сделки с Ираном в настоящее время не находится на столе переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на совместной с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), то иранцы много месяцев назад "убили" возможность быстро вернуться к этому соглашению. Имелась возможность на столе переговоров, которую они отвергли, возможность, одобренная всеми причастными сторонами, - европейцами, США, Россией и Китаем. Так что СВПД многие месяцы не находится на повестке дня как практическое дело", - сказал он.

По словам Блинкена, в центре внимания США также находится "обязательство президента Байдена не допустить того, чтобы у Ирана когда-либо появилось ядерное оружие". "Мы продолжаем считать, что самым эффективным способом добиться этого является дипломатия", - отметил глава внешнеполитического ведомства.