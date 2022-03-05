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Блинкен: Война России с Украиной уже пошла не по плану Путина

Блинкен: Война России с Украиной уже пошла не по плану Путина Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что убежден в победе Украины в противостоянии с Россией. По его словам, Путин, вероятно, не ожидал такой "необычной стойкости" украинцев.
Другие страны
5 марта 2022 г. 11:32
Блинкен: Война России с Украиной уже пошла не по плану Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что убежден в победе Украины в противостоянии с Россией. По его словам, Путин, вероятно, не ожидал такой "необычной стойкости" украинцев.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал в интервью BBC.

"Если Москва намерена каким-то образом свергнуть правительство и установить свой марионеточный режим, 45 млн украинцев так или иначе это отвергнут", - сказал Блинкен.

Блинкен говорит, что война уже пошла не по планам Путина. Мощное сопротивление украинских войск не дает россиянам передвигаться вглубь страны уже девять дней.

Госсекретарь США подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на Россию до полного прекращения боевых действий.

На вопрос, уверен ли он, что Украина победит, он сказал: "Со временем, безусловно": "Я не могу сказать вам, как долго это продлится. Я не могу сказать, сколько времени это займет. Это не значит, что Россия оказывает давление на Украину, это о многом говорит".

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Версия на английском языке Ukraine can absolutely win its war: US Secretary of State
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın dövlət katibi: “Əminəm ki, Ukrayna bu müharibədə qalib gələcək”

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