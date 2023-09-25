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Блинкен: Военное сотрудничество России и КНДР угрожает всему миру

Блинкен: Военное сотрудничество России и КНДР угрожает всему миру Военное сотрудничество России и КНДР несет угрозу всему миру.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 19:00
Блинкен: Военное сотрудничество России и КНДР угрожает всему миру

Военное сотрудничество России и КНДР несет угрозу всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы работаем рука об руку с другими партнерами и союзниками, чтобы подчеркнуть опасные аспекты, за счет которых военное сотрудничество России и Северной Кореи угрожает глобальному миру и безопасности", - сказал он.

По его мнению, Россия отчаянно ищет "оборудование, припасы, технологии" , а КНДР ищет помощи, чтобы укрепить и продвинуть свои ракетные программы.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “Rusiya-Şimali Koreya hərbi əməkdaşlığı bütün dünyanı təhdid edir”

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