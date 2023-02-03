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Блинкен во время визита в Китай встретится с Си Цзиньпином

Блинкен во время визита в Китай встретится с Си Цзиньпином Государственный секретарь США Этони Блинкен в ходе своего визита в Китай намерен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Другие страны
3 февраля 2023 г. 07:03
Блинкен во время визита в Китай встретится с Си Цзиньпином

Государственный секретарь США Этони Блинкен в ходе своего визита в Китай намерен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Так, Блинкен станет первым госсекретарем США, который встретится с председателем КНР за последние пять лет.

Государственный департамент отказался прокомментировать данные сообщения, отмечает издание. Посольство КНР в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Financial Times подчеркивает, что Блинкен также проведет встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

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Версия на азербайджанском языке Blinken gələn həftə Çin Xalq Respublikasının Sədri ilə görüşəcək

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