Блинкен во время визита в Китай встретится с Си Цзиньпином

Государственный секретарь США Этони Блинкен в ходе своего визита в Китай намерен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как передает Report, об этом сообщила газета
Так, Блинкен станет первым госсекретарем США, который встретится с председателем КНР за последние пять лет.
Государственный департамент отказался прокомментировать данные сообщения, отмечает издание. Посольство КНР в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.
Financial Times подчеркивает, что Блинкен также проведет встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.