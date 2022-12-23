Блинкен: Вашингтон продолжает придерживаться принципа "одного Китая"

США продолжают придерживаться принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня.

США продолжают придерживаться принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И.

"Американская сторона открыта к обсуждению руководящих принципов двусторонних отношений между США и КНР, готова ответственно управлять американо-китайскими отношениями и осуществлять сотрудничество в тех областях, где это служит интересам обеих сторон. Американская сторона продолжает придерживаться принципа "одного Китая" и не поддерживает независимость Тайваня", - приводятся его слова на сайте МИД КНР.