Блинкен: В стратегической концепции НАТО учтут новые вызовы и опасности

Готовящаяся стратегическая концепция НАТО будет учитывать новые вызовы и опасности.

Готовящаяся стратегическая концепция НАТО будет учитывать новые вызовы и опасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 2, комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, сделанные в ноябре 2019 года.

"Я благодарен президенту Макрону, поскольку благодаря ему проделана большая работа в НАТО на последнем саммите", - сказал Блинкен. - Так, например, это касается проекта о том, какой будет НАТО в 2030 году, как альянс может противостоять новым вызовам, оставаясь верной своей изначальной миссии защиты евро-атлантической зоны".

По его словам, новая стратегическая концепция должна принять во внимание новые вызовы и новые опасности.