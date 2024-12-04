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Блинкен: В США заинтересованы в том, чтобы не допустить возрождения ИГ в Сирии

Блинкен: В США заинтересованы в том, чтобы не допустить возрождения ИГ в Сирии США и их партнеры работают над тем, чтобы не допустить восстановления силы "Исламского государства" в Сирии.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 17:44
Блинкен: В США заинтересованы в том, чтобы не допустить возрождения ИГ в Сирии

США и их партнеры работают над тем, чтобы не допустить восстановления силы "Исламского государства" в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.

"У нас есть устойчивая заинтересованность в безопасности в Сирии, в частности, в том, чтобы ИГ не восстановило силу и не вернулось", - сказал он.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в ряде других районов. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.

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