Блинкен: В США заинтересованы в том, чтобы не допустить возрождения ИГ в Сирии

Блинкен: В США заинтересованы в том, чтобы не допустить возрождения ИГ в Сирии

США и их партнеры работают над тем, чтобы не допустить восстановления силы "Исламского государства" в Сирии.

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