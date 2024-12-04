Блинкен: В США заинтересованы в том, чтобы не допустить возрождения ИГ в Сирии

США и их партнеры работают над тем, чтобы не допустить восстановления силы "Исламского государства" в Сирии.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.
"У нас есть устойчивая заинтересованность в безопасности в Сирии, в частности, в том, чтобы ИГ не восстановило силу и не вернулось", - сказал он.
На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.
В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в ряде других районов. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.