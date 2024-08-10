Блинкен в разговоре с главой МО Израиля призвал достичь прекращения огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом призвал срочно добиться прекращения огня в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом призвал срочно добиться прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Госсекретарь подчеркнул срочную необходимость достичь прекращения огня в секторе Газа, которое бы обеспечило освобождение заложников, позволило бы увеличить объем гуманитарной помощи и создало условия для более широкой региональной стабильности", - говорится в его письменном заявлении.

Как сообщил Миллер, Блинкен заявил Галанту, что "эскалация не отвечает интересам ни одной из сторон".