О нас

Блинкен в разговоре с главой МО Израиля призвал достичь прекращения огня в Газе

Блинкен в разговоре с главой МО Израиля призвал достичь прекращения огня в Газе Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом призвал срочно добиться прекращения огня в секторе Газа.
Другие страны
10 августа 2024 г. 05:24
Блинкен в разговоре с главой МО Израиля призвал достичь прекращения огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом призвал срочно добиться прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Госсекретарь подчеркнул срочную необходимость достичь прекращения огня в секторе Газа, которое бы обеспечило освобождение заложников, позволило бы увеличить объем гуманитарной помощи и создало условия для более широкой региональной стабильности", - говорится в его письменном заявлении.

Как сообщил Миллер, Блинкен заявил Галанту, что "эскалация не отвечает интересам ни одной из сторон".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Сын наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра добровольно сдался американским властям
Сын наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра добровольно сдался американским властям
10 августа 2024 г. 04:50
В Бразилии объявлен трехдневный траур в память о жертвах авиакатастрофы
В Бразилии объявлен трехдневный траур в память о жертвах авиакатастрофы
10 августа 2024 г. 04:18
Семь человек погибли при крушении самолета в Чили
Семь человек погибли при крушении самолета в Чили
10 августа 2024 г. 03:49
СМИ: На северо-востоке Сирии авиабаза американских сил подверглась атаке БПЛА
СМИ: На северо-востоке Сирии авиабаза американских сил подверглась атаке БПЛА
10 августа 2024 г. 03:23
СМИ: Потерпевший в Бразилии крушение самолет был исправен
СМИ: Потерпевший в Бразилии крушение самолет был исправен
10 августа 2024 г. 02:51
В Великобритании после беспорядков задержали почти 750 человек
В Великобритании после беспорядков задержали почти 750 человек
10 августа 2024 г. 01:49
СМИ: США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки оружия
СМИ: США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки оружия
10 августа 2024 г. 00:48
Госдепартамент одобрил продажу Норвегии РСЗО HIMARS на $580 млн
Госдепартамент одобрил продажу Норвегии РСЗО HIMARS на $580 млн
10 августа 2024 г. 00:17
В Мали террористы атаковали пост сил безопасности
В Мали террористы атаковали пост сил безопасности
9 августа 2024 г. 23:58
США предоставили разведданные для предотвращения теракта на концерте Свифт
США предоставили разведданные для предотвращения теракта на концерте Свифт
9 августа 2024 г. 23:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi