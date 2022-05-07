О нас
Аудио новости

Блинкен утверждает, что Россия "пытается исказить историю"

Блинкен утверждает, что Россия "пытается исказить историю" Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе выступил с утверждением, что Москва "пытается исказить историю в попытке оправдать" проведение специальной военной операции в Украи
Другие страны
7 мая 2022 г. 19:25
Блинкен утверждает, что Россия пытается исказить историю

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе выступил с утверждением, что Москва "пытается исказить историю в попытке оправдать" проведение специальной военной операции в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении госсекретаря США.

"Я присоединяюсь к моим соотечественникам и людям во всем мире в подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Европе. Вместе мы чтим общую стойкость и решимость всех солдат и гражданских, которые привели союзников к победе над нацистами. Мы скорбим из-за безжалостного убийства десятков миллионов людей в этой захватнической войне, которую вел деспот, стремившийся поработить своих соседей. И мы подтверждаем нашу решимость работать вместе, чтобы противостоять агрессии и бесчеловечности, которые продолжают омрачать наш мир сегодня", - говорится в заявлении Блинкена.

Он отметил, что во время Второй мировой войны "американский народ объединился с отважными гражданами множества других стран, которые мужественно сражались на всех фронтах в Европе". "Однако наша общая победа не принесла общей свободы и процветания для всех. В то время, как мы по праву отмечаем освобождение многих стран от нацистов и их пособников, важно, чтобы мы также обращали внимание на тех, кто был вынужден страдать от тирании еще многие десятилетия, пока они наконец не обрели свободу выбирать свой собственный путь", - продолжил Блинкен.

"На фоне того, как война вновь бушует в Европе, мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победу союзников над нацистами следует чтить как победу коллективного героизма и самопожертвования", - добавил руководитель Госдепа. Далее он утверждал, что российское руководство "пытается исказить историю в попытке оправдать" проведение специальной военной операции в Украине. "Те, кто изучают прошлое, знают, что президент Зеленский и смелый украинский народ воплощают в себе дух тех, кто победил во Второй мировой войне. Они доблестно защищают свою страну, демократию и принадлежащее Украине по праву будущее в единой, свободной и мирной Европе", - считает Блинкен.

Он призвал "говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в настоящее время защищает свободу". "Трансатлантическое сообщество, которое мы построили с союзниками и партнерами, было и остается важнейшем элементом для нашего продвижения к более безопасному, справедливому и процветающему будущему", - подытожил шеф американской дипломатии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Армия Турции ликвидировала 11 боевиков в Сирии
Армия Турции ликвидировала 11 боевиков в Сирии
7 мая 2022 г. 18:44
В Украине погиб журналист Максим Мединский
В Украине погиб журналист Максим Мединский
7 мая 2022 г. 18:32
В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения оспой обезьян
В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения оспой обезьян
7 мая 2022 г. 17:47
В Индонезии перехватили танкер, нарушивший запрет на экспорт пальмового масла
В Индонезии перехватили танкер, нарушивший запрет на экспорт пальмового масла
7 мая 2022 г. 17:25
Число погибших при взрыве в Гаване выросло до 25 человек
ФотоЧисло погибших при взрыве в Гаване выросло до 25 человек
7 мая 2022 г. 17:10
Лаос снял все COVID-ограничения на въезд для иностранцев
Лаос снял все COVID-ограничения на въезд для иностранцев
7 мая 2022 г. 17:02
В лагере мигрантов на Кипре произошла массовая драка
В лагере мигрантов на Кипре произошла массовая драка
7 мая 2022 г. 16:38
Беспилотники США атаковали наземные цели в Сирии
Беспилотники США атаковали наземные цели в Сирии
7 мая 2022 г. 16:11
Женщин в Афганистане обязали носить хиджабы
Женщин в Афганистане обязали носить хиджабы
7 мая 2022 г. 15:20
Боррель: ЕС старается выйти из тупика в переговорах по ядерной программе Ирана
Боррель: ЕС старается выйти из тупика в переговорах по ядерной программе Ирана
7 мая 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi