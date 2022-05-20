Блинкен: Украина может прекратить существовать в случае несопротивления РФ

"Украина может исчезнуть, если она перестанет противостоять РФ".

"Украина может исчезнуть, если она перестанет противостоять РФ".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Если Россия прекратит воевать завтра, война закончится. Если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет", - сказал он.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что необходимо добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия с территории Украины.

По его словам, на фоне украинского кризиса и последствий для глобальной экономики государства по всему миру должны вместе добиваться от России создания коридоров для транспортировки важных грузов с Украины наземным или морским путем.