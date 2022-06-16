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Блинкен: свыше 40 союзников США оказали Украине военную помощь

Блинкен: свыше 40 союзников США оказали Украине военную помощь Более 40 стран из числа союзников и партнеров Соединенных Штатов оказали Украине военную помощь в связи с военной операцией России.
Другие страны
16 июня 2022 г. 02:22
Блинкен: свыше 40 союзников США оказали Украине военную помощь

Более 40 стран из числа союзников и партнеров Соединенных Штатов оказали Украине военную помощь в связи с военной операцией России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Помощь в сфере безопасности со стороны США, а также со стороны свыше 40 государств из числа (наших) союзников и партнеров продолжает укреплять потенциал Украины в целях защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, в целях обеспечения побед (Украины) на поле боя и в конечном счете в целях укрепления позиций Украины за столом переговоров", - говорится в письменном заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

Блинкен отметил, что общий объем средств, направленных США Украине с момента начала спецоперации России, составил более 5,6 млрд долларов США.

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